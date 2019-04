Katja Kalugina (25) kann die TV-Tanzschuhe für dieses Jahr an den Nagel hängen: In der dritten Episode von Let's Dance bekamen die Profitänzerin und Promi-Schützling Lukas Rieger (19) die wenigsten Punkte in der Addition aus der Jury-Wertung und den Zuschaueranrufen – und mussten das Format damit verlassen. Die gebürtige Russin konnte ihren Exit kaum begreifen. Ihr Freund Nico Schwanz (41) gibt Katja aber nun Halt – und widmete ihr ergreifende Zeilen im Netz.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der ehemalige Mister Model of the World am Samstag ein Foto, das ihn mit seiner Partnerin auf dem Arm im "Let's Dance"-Studio zeigt. Zu dem Schnappschuss schrieb der 41-Jährige: "Du hast es einfach verdient, auf Händen getragen zu werden. Ich bin mega-stolz auf dich!" Die lieben Worte ihres Schatzes erreichten auch Katja. Liebevoll antwortete sie in den Kommentaren: "Danke, dass es dich gibt!"

Dass sie mit Lukas in der kommenden Woche nicht mehr über das Parkett fegen darf, ärgerte Katja am Freitag zutiefst – im Promiflash-Interview erklärte sie enttäuscht, sie habe sich auf eine lange Reise mit dem Sänger gefreut: "Das tut mir unendlich leid, weil ich so viel Potenzial in ihm gesehen habe!"

Getty Images Katja Kalugina und Lukas Rieger, "Let's Dance"-Paar 2019

P.Hoffmann/WENN.com Katja Kalugina, Nico Schwanz und Lukas Rieger bei "Let's Dance"

TVNOW / Stefan Gregorowius Lukas Rieger und Katja Kalugina nach ihrem "Let's Dance"-Exit

