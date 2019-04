Katja Kalugina (25) kann es kaum glauben: Ihr Let's Dance-Schützling musste in der vergangenen Episode sein TV-Abenteuer beenden! Die Profitänzerin durfte nach ihren vorigen Teilnahmen mit Ardian Bujupi (27), Dirk Moritz (40) und Roman Lochmann (19) in diesem Jahr Lukas Rieger (19) coachen, doch der Sänger wurde am Freitag aus dem Wettbewerb gewählt. Katja ist über sein Show-Aus traurig, weil sie viel Talent in dem Teenie-Schwarm sieht!

Aus der kurzen Zeit mit ihm nehme sie eine Freundschaft mit, erklärte die Blondine im Promiflash-Interview am Ende der Sendung. "Man wächst schon zusammen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht lange war. Auch wenn mir das unglaublich leid tut, weil ich so viel Potenzial in ihm gesehen habe", sagte Katja. Dass die gemeinsame Reise so schnell und ruckartig vorbei ist, findet die Tänzerin "unglaublich traurig".

Der Sonntag ist für den 19-Jährigen nun plötzlich trainingsfrei – eine Tatsache, mit der er nach seiner eigentlich soliden Leistung nicht gerechnet hatte. Lukas hätte zwar gerne noch mehr von seiner Trainerin gelernt, werde die Zeit mit ihr aber in guter Erinnerung behalten. Das sieht Katja ähnlich: "Persönlich hat man noch mal sehr viel Neues erfahren, einander kennengelernt und ich glaube, das ist viel mehr wert, als wenn man sich nicht riechen kann und weiterkommt."

Getty Images Katja Kalugina und Lukas Rieger, "Let's Dance"-Paar 2019

TVNOW / Stefan Gregorowius Lukas Rieger und Katja Kalugina nach ihrem "Let's Dance"-Exit

Getty Images Katja Kalugina und Lukas Rieger bei "Let's Dance"

