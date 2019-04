Lisa Rinna weiß längst: 55 ist das neue 35. Die Schauspielerin scheint in den vergangenen Jahrzehnten kaum gealtert zu sein. Das liegt nicht nur an ihrer Markenzeichen-Frisur, dem verwuschelten Bubikopf. Vielleicht hält sie ja auch die Liebe jung. Lisa ist seit 1997 mit Frauenschwarm Harry Hamlin verheiratet. Das Paar scheint verliebt wie am ersten Tag – für Hollywood eine echte Glanzleistung. Nun durfte der stolze Gatte Lisa im knappen Bikini ablichten.

Lisa postete gleich zwei heiße Bikini-Bilder von sich auf Instagram. Ihre 1,8 Millionen Follower bekamen die Hollywood-Schönheit erst in sexy Pose im Urlaub am Strand zu sehen. Die zweifache Mutter trug neben einem winzigen Zweiteiler im Leoparden-Print nur einen Sonnenhut. Der Fotograf war natürlich Harry. "Moment mal, wie alt ist sie?", fragte eine begeisterte Followerin. "55", antworte Lisa hilfsbereit.

Vielleicht postete sie auch deshalb zwei Stunden später direkt den nächsten Schnappschuss aus der sexy Fotosession mit ihrem Ehemann. Dieses Mal lehnte sie verführerisch an einer Wand und kommentierte die freizügige Aufnahme selbstbewusst: "55 und schamlos". Mit durchschlagendem Erfolg: Das Bild erhielt in weniger als 24 Stunden mehr als 34.000 Likes. Auch Lisas gute Freundin Kris Jenner (63) outete sich als Fan und kommentierte mit drei Flammen-Emojis.

Getty Images Lisa Rinna und Harry Hamlin bei einem Event in Los Angeles

Instagram / lisarinna Lisa Rinna, Schauspielerin

Getty Images Lisa Rinna in Los Angeles, September 2018

