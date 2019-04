Haben sie oder haben sie keine heiße Nacht miteinander erlebt? Die Frage um die Beziehung zwischen der Spice Girls-Mitglieder Mel B. (43) und Geri Halliwell (46) beschäftigt Fans seit einigen Tagen wie verrückt. Während Mel auf eine Liebesnacht besteht und sogar Gerüchte um eine längere Turtelei im Umlauf sind, will Geri allerdings nichts von der Behauptung wissen. Nun äußerte sich ihre Band-Kollegin Emma Bunton (43)!

Im Interview mit Chris Evans (37) in seiner Virgin Radio breakfast show antwortete Emma auf die unausweichliche Frage: "Das war das erste Mal, dass ich davon hörte." Die Musikerin gab aber noch mehr über ihre Einstellung preis. "Mel B., manchmal denke ich: 'Oh mein Gott, was sagt sie denn nun'", offenbarte sie – wozu eben auch die jüngste, äußerst intime Aussage gehörte. Im Grunde genommen stehe sie allen Statements ihrer ehemaligen BFF zunächst erstmal vorsichtig gegenüber.

Auch Mels darauffolgende Äußerung, dass Geri und sie in den Neunzigern ein Paar gewesen seien, wäre Emma offenbar neu: "Ich war nicht da, ich habe es noch nicht gesehen", meinte sie nun im Gespräch. Was also tatsächlich zwischen den Spice Girls gelaufen ist, wissen wohl nur die beiden selbst.

Getty Images Mel B., Sängerin

Anzeige

Getty Images Geri Halliwell, Ex-Spice Girl

Anzeige

Getty Images Mel B., Musikstar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de