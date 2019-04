Kommt da noch mehr? Ende Mai ist es so weit: Die Spice Girls gehen auf Tour! Los geht es in Dublin, danach ziehen die Girls (ohne Victoria Beckham, 44) durch Großbritannien. Viele Fans hatten spekuliert, dass sie danach sogar auf Welttournee gehen könnten – doch das sei nun wohl vom Tisch, hieß es, nachdem Mel B. (43) eine echte Bombe hatte platzen lassen: Sie erzählte, dass sie und Geri Horner (46) Sex gehabt hätten. Doch sind weitere Konzerte wirklich kein Thema mehr?

Ein Vertreter der Band spricht jetzt Klartext. Im Interview mit dem Evening Standard sagt er, die Gerüchte seien "unsauber und faktisch einfach falsch". Geri hatte nach den Behauptungen von Mel B. dementiert, dass mit Scary Spice jemals was gelaufen wäre. "Es war sehr enttäuschend über all diese Gerüchte wieder zu lesen", erklärt der Sprecher und ergänzt, dass Geri ihre Fans wissen lassen möchte, "dass das, was berichtet wurde, einfach nicht wahr ist und sehr schmerzhaft für ihre Familie war". Ginger Spice freue sich auf die anstehenden Konzerte: "Mit Blick nach vorn kann es Geri nicht erwarten, bei der Tour die Girls und all die Fans zu sehen, eine großartige Zeit mit allen zu haben und neue Erinnerungen zu schaffen."

Dass die 46-Jährige Mel B.s Äußerungen dementierte, habe Gerüchten zufolge Scary Spice verärgert. An der Reunion ändert das aber wohl nichts: Zurzeit stehen offiziell noch 13 Auftritte der Spice Girls an.

Instagram / therealgerihalliwell Geri Horner im April 2019

Anzeige

Getty Images Mel B. im August 2018

Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Die Spice Girls in den Neunzigern

Anzeige

Würdet ihr euch über eine Welttournee der Spice Girls freuen? Ja, das wäre super. Nee. Das interessiert mich nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de