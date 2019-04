Dieser Juror punktet bei den Kandidaten am meisten! Seit Wochen sind Dieter Bohlen (65), Pietro Lombardi (26), Oana Nechiti (31) und Xavier Naidoo (47) bei DSDS wieder auf der Suche nach dem neuen Superstar. Mittlerweile kämpfen nur noch acht Nachwuchs-Sänger um den begehrten Titel – und die haben in der Jury einen klaren Favoriten. Im Promiflash-Interview schwärmen fast alle Gesangstalente total von DSDS-Urgestein Dieter!

"Ich muss sagen, ich habe einen Riesenrespekt vor Dieter Bohlen. Einfach davor, was er in der Musik und als Produzent geschafft hat", meint zum Beispiel Superstar-Anwärter Taylor. Aber auch seine Mitstreiter sind sich einig: Mit seiner jahrelangen Erfahrung gibt es keinen besseren Mentor als den 65-Jährigen. Selbst seine manchmal etwas fiese Kritik kommt bei seinen Schützlingen gut an. Auch die 19-jährige Clarissa muss bei der Frage nach ihrem Lieblings-Juror sofort an den Modern Talking-Star denken: "Ich glaube, obwohl er mich vielleicht nicht immer so gut bewertet, ist es trotzdem Dieter, weil der mir immer noch mal diesen Anschubser gibt und mir wirklich sagt, was ihm nicht gefallen hat. Daran wachse ich einfach tierisch und das schätze ich sehr an ihm."

Pie, Oana und Xavier müssen aber nicht traurig sein: Auch sie haben ihre Fans! Gerade Pietro ist als ehemaliger DSDS-Sieger natürlich ein großes Vorbild für die Kandidaten. Und Jury-Neuling Oana kommt bei der Kandidatin Alicia sogar so gut an, dass sie am liebsten ihre Tochter nach ihr benennen würde. Die unangefochtene Nummer zwei auf dem Juroren-Siegertreppchen ist aber Xavier. Er schindet bei den Kandidaten vor allem mit seinen vielen Chart-Erfolgen Eindruck. "Für mich ist Xavier Naidoo ein Vorbild, weil er einfach ein krasser Sänger ist – für mich der beste Sänger Deutschlands", erklärt Davin.

TVNOW / Gregorowius Xavier Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen

Getty Images Dieter Bohlen, DSDS-Juror

TVNOW / Stefan Gregorowius Xavier Naidoo als DSDS-Juror

