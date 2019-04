Von wegen Depri-Birthday! Kourtney Kardashian (39) ist die älteste der Kardashian-Jenner-Geschwister und damit auch die Vorreiterin, was die runden Geburtstage angeht. Am 18. April wird die schöne Brünette 40, ein Alter, in dem viele Frauen erst einmal die Krise bekommen und anfangen, ihre Falten zu zählen. Doch nicht so Kourtney, die beinahe 40-Jährige soll sich im Moment heißer fühlen als je zuvor!

Das verriet ein Insider im Gespräch mit Hollywood Life: "Kourtney geht es gerade großartig und sie sucht nicht nach der Liebe, aber wenn es passiert, ist sie offen für eine mögliche Beziehung." Aktuell drehe sich ihr Leben jedoch einfach um andere Dinge: "Im Moment konzentriert sie sich auf ihre Kinder, ihr Work-out und dem Launch von Poosh." Das ist die neue Website der Kardashian-Schwester, auf der sie Beauty- und Lifestyle-Tipps gibt. Und das Wichtigste: "Kourtney fühlt sich heißer denn je", so die Quelle. Sie habe ein gutes Gefühl dabei, 40 zu werden und bereue nichts. Die besten Voraussetzungen also für eine fröhliche Geburtstagsparty.

Wie Kourtney und ihre Schwestern Kim (38) und Khloe (34) in der Show von Jimmy Kimmel (51) in Las Vegas erklären, habe sie ganz konkrete Vorstellungen für diese Party. So seien Ballons in Form von Zahlen beispielsweise komplett tabu – diese finde der Reality-Star kitschig.

Getty Images Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Model

Dimitrios Kambouris/Getty Images Kim und Kourtney Kardashian in New York

