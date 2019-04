Läuten bald wieder die royalen Hochzeitsglocken? Seit Jahren soll Prinzessin Beatrice (30), die Cousine der Prinzen William (36) und Harry (34), Edoardo Mapelli Mozzi bereits kennen. Der Multimillionär und sie sollen jedoch erst seit Herbst vergangenen Jahres ein Paar sein. Jedoch scheinen die Turteltauben derart verliebt zu sein, dass bald schon der nächste Schritt folgen könnte: Es ist sogar schon von Hochzeit die Rede!

"Sie sind unglaublich glücklich und planen bereits die Hochzeit", verriet ein Insider laut The Sun on Sunday. Edoardo sei sogar schon in ihr Apartment im St James’s Palace in London eingezogen und verbringe viel Zeit dort. "Ich weiß nicht, ob er schon mit einem Ring auf die Knie gegangen ist, aber sie sprechen offen über Ehe und es wird noch Ende dieses Jahres oder vielleicht auch Anfang 2020 passieren", plauderte außerdem ein Freund im Gespräch mit der britischen Zeitung aus.

Erst im März hat der neue Mann an Beatrice’ Seite seinen ersten öffentlichen Auftritt mit ihr absolviert. Die beiden waren zu Gast bei einer Spendenaktion in der National Portrait Gallery in der britischen Hauptstadt. Außerdem war das Paar Anfang April mit ihren Eltern, Prinz Andrew (59) und Sarah Ferguson (59), im Urlaub in Bahrain.

