Rosenkrieg sieht wohl anders aus! Gerade erst schockte Johannes Haller (31) seine Fans mit einer traurigen Nachricht auf seinem Social-Media-Profil: Der Ex-Bachelorette-Kandidat und die Ex-Bachelor-Teilnehmerin Yeliz Koc (25) haben sich endgültig getrennt. Bereits einige Wochen zuvor teilten sie ihre Liebes-Krise mit der Öffentlichkeit. Aber wie gehen die beiden nun letztendlich auseinander? Von Johannes' Seite scheint immerhin nicht allzu viel böses Blut zu fließen: Er verteidigte seine Ex-Freundin jetzt in einem Klartext-Video!

Am Montag verkündete Johannes das Beziehungs-Aus – seither würden sich unter seinen Beiträgen vermehrt Kommentare finden, die vor allem Yeliz beleidigen und angreifen, erklärte er in seinem neusten YouTube-Clip. Etwas, dass der 31-Jährige so nicht stehen lassen will: "Mich macht so was sauer und traurig, wenn jemand – auch wenn sie jetzt meine Ex-Freundin ist – so dermaßen durch den Dreck gezogen wird", machte er seinem Ärger Luft. Yeliz sei nicht immer so selbstbewusst und kalt, wie sie manchmal auf Social Media rüberkomme – im Gegenteil: "Was viele von euch nicht über Yeliz wissen: Das ist, dass sie diese sehr verletzliche Pflanze ist, unsere ganze Beziehung ist eine verletzliche Pflanze."

Auch Yeliz meldete sich nach der Trennung zu Wort. In ihrer Instagram-Story offenbarte sie ihre Fans, wie schlecht es ihr aktuell geht: "Ich leide total unter dieser ganzen Sache und ich weiß, es wird mich Wochen und Monate lang echt auffressen. Ich habe echt sehr, sehr viel geweint und ich weiß, es war auch nicht das letzte Mal, dass ich geweint habe", verkündete die Brünette dort.

Instagram / johannes_haller Johannes Haller im März 2019

Anzeige

Instagram / johannes_haller Yeliz Koc und Johannes Haller in Ravensburg

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Ex-Bachelor-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de