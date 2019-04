R. Kelly (52) auf der Bühne zu erleben, ist derzeit gar nicht so leicht. Mehr und mehr Konzerte werden aufgrund der Missbrauchsvorwürfe gegen den "I Believe I Can Fly"-Sänger abgesagt, zuletzt auch in Neu-Ulm und in Hamburg. Nun spielte R. Kelly in einem Club in Springfield, Illinois. Ein Schnäppchen für die Fans war das allerdings nicht: Bis zu 100 US-Dollar wurden fällig und der Blitzauftritt dauerte nur 28 Sekunden!

Wie Fox News berichtet, stand R. Kelly in der "Dirty South Lounge" am Ende keine halbe Minute als Sänger auf der Bühne. Danach gewährte er seinen Fans noch eine gute halbe Stunde für Smalltalk und Selfies. Rund 100 Menschen sind zu dem Auftritt gekommen, wobei der Club bis zu 450 Gästen Platz bieten könnte. Um R. Kelly zu sehen, wurden im Vorfeld 100 US-Dollar Eintritt verlangt, nach seinem Erscheinen dann nur noch 50 US-Dollar. Der Musiker selbst hatte im Vorfeld am Sonntag ein Video auf Instagram veröffentlicht, in dem er erklärt, auch er müsse Geld verdienen. Er betont darin, es sei einfach eine Party, auf der er zu erleben sei: ein paar Drinks und ein bisschen chillen.

R. Kelly ist derzeit in mehreren Fällen des sexuellen Missbrauchs angeklagt. Drei der mutmaßlichen Opfer waren zum Tatzeitpunkt jünger als 17 Jahre alt.

Getty Images R. Kelly 2013 in Los Angeles

Daniel Boczarski/Getty Images) R. Kelly während seiner "The Buffet"-Tour

Getty Images R. Kelly vor dem Cook County-Gefängnis in Chicago, 2019

