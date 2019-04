Jetzt meldet sich auch Yeliz Koc (25) zur Trennung von Johannes Haller (31) zu Wort! Am frühen Mittag sorgte der ehemalige Bachelorette-Kandidat bei seiner Community für einen Schock: Nach Krisengerüchten gab der Überlinger im Netz das Liebes-Aus von seiner Freundin bekannt. Yeliz selbst äußerte sich zunächst nicht zu dem Beziehungsende. Doch nun bricht auch sie ihr Schweigen: In den sozialen Medien sprach sie nun Klartext und verriet, wie es ihr nach der Trennung geht!

In ihrer Instagram-Story zeigte sich Yeliz zwar durchaus gefasst, machte jedoch kein Geheimnis daraus, dass es ihr überhaupt nicht gut geht. "Ich leide total unter dieser ganzen Sache und ich weiß, es wird mich Wochen und Monate lang echt auffressen. Ich habe echt sehr, sehr viel geweint und ich weiß, es war auch nicht das letzte Mal, dass ich geweint habe", musste die 25-Jährige zugeben und erklärte weiter: "Ich habe auch so viel gelitten und so viel durchgemacht und das kann einfach so nicht weitergehen und deswegen musste das jetzt auch einfach raus." Derzeit sei sie noch dabei, ihre Sachen zu packen und sich eine eigene Bleibe in Hannover zu suchen. "Ich kann so einfach nicht mehr leben, ich bin froh, wenn ich zu Hause bin", gestand Yeliz.

Erst im vergangenen Herbst hatte sich das Paar eine gemeinsame Wohnung in Ravensburg eingerichtet. Vor den ersten Wochen allein habe Yeliz jetzt ziemlichen Respekt: "Ich weiß, das wird die Hölle für mich, das wird die schlimmste Zeit, die ich überhaupt in meinem Leben haben werde. Aber es ist immer schwer, wenn man sich trennt." Den gemeinsamen Bali-Urlaub, den sie und Johannes in wenigen Tagen antreten wollten, wird Yeliz nun entweder mit einer Freundin machen oder an ihre treuen Fans verlosen.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, TV-Star

MG RTL D / Arya Shirazi Yeliz Koc, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2018

Getty Images Johannes Haller und Yeliz Koc

