Wie steht es um Costa Cordalis' Gesundheit? Es war ein ziemlicher Schock für die Familie und Fans des Sängers: Ende Februar wurde er aufgrund eines Schwächeanfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Erst vor einigen Tagen wurde der Musiker dann wieder entlassen. Jedoch behauptete nun ein Insider, dass es ihm aktuell erneut schlechter gehen und er zu Hause von der Familie gepflegt werden soll. Doch was ist dran an dem Gemunkel? Schwiegertochter Daniela Katzenberger (32) sprach nun Klartext!

Tatsächlich soll der 74-Jährige zwar noch nicht wieder ganz der Alte sein, er befinde sich aber auf dem Weg der Besserung: "Es geht ihm gut, aber natürlich braucht es seine Zeit, nach einem Krankenhausaufenthalt zu regenerieren", verriet die Katze gegenüber Bild. Die Fans können also aufatmen! Wie die Zeitung erfahren haben will, sei Costa noch geschwächt, aber froh zu Hause bei seinen Liebsten sein zu können.

Schon ein gemeinsames Foto, das sein Sohn Lucas Cordalis (51) vor Kurzem auf Instagram gepostet hatte, versetzte die Follower in Sorge! Sie fanden, dass der "Anita"-Interpret nicht gesund und vor allem abgemagert aussähe. Laut Informationen des Portals habe Costa tatsächlich einiges abgenommen – was aber auch damit zusammenhängen soll, dass er zuvor mit starken Wassereinlagerungen gekämpft hatte.

Facebook / Daniela Katzenberger Daniela Katzenberger und Costa Cordalis im Fitnessstudio

Anzeige

Andreas Rentz / Getty Costa Cordalis bei der "Danke Dieter Thomas Heck"-Gala

Anzeige

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis und sein Vater Costa, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de