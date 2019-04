Bei Michael Wendler (46) und seiner Laura M. wird es langsam ernst! Anfang des Jahres machte der Schlagerstar seine Beziehung zu der 18-Jährigen öffentlich – seitdem demonstrieren die beiden immer wieder ihre traute Zweisamkeit. Für ihre große Liebe hat die Brünette sogar beschlossen, in die USA auszuwandern. Doch in die Villa des "Sie liebt den DJ"-Interpreten will die Social Media-Enthusiastin nicht einziehen – zu vieles erinnere an Wendlers Noch-Ehefrau Claudia Norberg, mit der Michael dort jahrelang zusammenwohnte. Deshalb suchen sich die Turteltauben nun ein neues Liebesnest!

Das machten die beiden in der vergangenen Goodbye Deutschland-Folge klar. Das Paar, das ein Altersunterschied von 28 Jahren trennt, besichtigte sogar schon die ersten Villen. Doch kein Domizil wurde ihren Ansprüchen gerecht. Dass seine Freundin sich eine neue Bleibe wünscht, respektiert der Musiker: "Ich verstehe sehr gut, dass sie sich wünscht, dass wir beide gemeinsam was aussuchen und was Neues kaufen. Und ich bin ja auch verrückt genug, das zu machen."

Doch nicht nur für den Entertainer ist es ein großer Schritt, mit der Schülerin zusammenzuziehen. Auch für Laura dürfte der Umzug eine große Umstellung sein. So war sich der Wendler sicher: "Sie ist jung, hat davor noch bei ihren Eltern gewohnt, hatte da ihr Kinderzimmer, da ist das bestimmt eine ganz andere Sache."

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller im März 2019

Instagram / wendler.michael Michael Wendler, Musiker

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler

