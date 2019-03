Muss Claudia Norberg wirklich für Laura Müller die Biege machen? Seit einigen Wochen ist bekannt, dass Michael Wendler (46) aktuell mit der 18-jährigen Schülerin turtelt. Kurz vorher war herausgekommen, dass der Schlagerstar und seine Frau Claudia sich nach zahlreichen Ehejahren getrennt hatten. Das Liebes-Aus ist so frisch, dass der Wendler und seine Ex im Moment noch zusammenwohnen. Zumindest immer dann, wenn die jugendliche Flamme nicht vor Ort ist. Ansonsten müsse Claudia ins Gästehaus ziehen, verriet der 46-Jährige neulich im TV. Jetzt bezieht die Wahl-Amerikanerin selbst Stellung zu dieser umstrittenen Aussage ihres Verflossenen!

Gegenüber Bild bestätigt Claudia, dass sie tatsächlich das Feld räume, wenn Michaels neue Liebe zu Besuch in Florida ist. Ein Ärgernis sei das für sie aber nicht: "Ich freue mich jedes Mal, dass die Ferienhäuser so gemütlich sind." Keine Dauer-Lösung für die Blondine: "Zurzeit suche ich eine neue Unterkunft. Solange ich diese nicht gefunden habe, lebe ich mit unserer Tochter in unserem gemeinsamen Haus."

Während Claudia bestens damit klarkommt, dass der Wendler sie hin und wieder ausquartiert, sorgte diese Regelung bei den Promiflash-Lesern für Entsetzen. In einer Umfrage hatten 94,3 Prozent der Teilnehmer null Verständnis für die Umzugs-Aktion und empfanden sogar Mitleid für die langjährige Wendler-Lebensgefährtin.

Instagram / lauramuellerofficial Laura M. und Michael Wendler

Instagram / Laura M. Michael Wendler und seine Laura

ActionPress / Tatiana Back Claudia Norberg bei der "Sister Act"-Premiere in Oberhausen

