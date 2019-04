Paola Maria (25) geht jetzt auch noch unter die Designerinnen! Erst im vergangenen Jahr launchte der YouTube-Star seine erste eigene Beauty-Marke LVLY. In diesem Frühjahr brachte die 25-Jährige zusammen mit dem Onlineshop NA-KD ihre erste Modekollektion mit vielen verschiedenen Teilen auf den Markt. Zwischen diesen beiden beruflichen Meilensteinen erfüllte sich aber auch ein privater Traum des Netz-Stars: Paola hat zum Jahreswechsel ihren Sohn Leo auf die Welt gebracht – ob sich als Neu-Mama jetzt auch ihr Style verändert hat?

Promiflash traf Paola im Rahmen der Beautymesse Glow in Stuttgart, auf der sie ihr neuestes LVLY-Produkt vorstellte. Doch natürlich schwärmte der Social-Media-Star auch über sein erstes eigenes Sortiment an lässigen Klamotten! "Ich war so happy, als wir das mit NA-KD gemacht haben. Ich bin sehr glücklich mit meiner Kollektion. Sie spiegelt einfach mich wieder", berichtete sie begeistert im Interview.

Doch nur, weil Paola jetzt Mama ist, bedeute das nicht, dass sich ihr Kleidungsgeschmack verändere: "Ich finde, ganz oft wird einem gesagt, du bist jetzt Mama, das und das darfst du nicht tragen. Ich denke mir, nein, ich darf das tragen, warum soll ich das denn nicht tragen. Ich meine, nur weil ich Mama bin, heißt das nicht, dass ich nicht mehr Paola Maria bin", stellte sie klar. Ihr neue Rolle mache sie zwar zum glücklichsten Menschen auf dem Planeten, verändere sie aber nicht als Person.

Instagram / paola Paola Maria im Februar 2019

Defrance/ActionPress Paola Maria beim Beetique-Launch in Berlin im November 2018

Instagram / paola Paola Maria mit Sohn Leo

