Tritt Paola Maria (24) in die großen Business-Fußstapfen von Kylie Jenner (20)? Seit Kurzem können Fans die erste Pflege-Linie der YouTuberin kaufen, die bereits Ende März einen Beauty-Ratgeber herausgebracht hatte. Äußerliche Parallelen zum megareichen US-It-Girl sind ebenfalls nicht von der Hand zu weisen, auch wenn Paola es viel natürlicher mag. Die deutsche Kylie will sie aber nicht sein, erklärte die 24-Jährige im Promiflash-Interview beim Launch ihrer Pflegeproduktlinie LVLY paola maria by dm. "Ich bin ich. Ich hab meine Fehler und meine guten Seiten und ich will auf gar keinen Fall denen etwas nachahmen, weil ich mich ja nicht nach denen orientiere. Ich orientiere mich einfach an dem, was mich inspiriert", sagte die werdende Mutter.

