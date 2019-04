So kommen die DSDS-Talente mit ihrem neu erlangten Fame klar! Für die verbliebenen acht Kandidaten wird es langsam ernst: Nur noch zwei Live-Mottoshows trennen sie vom großen Finale am 27. April! Da die Stimmwunder nun schon einige Male im TV aufgetreten sind, sind sie keine Unbekannten mehr und bekommen eine Menge Aufmerksamkeit. Auch in den sozialen Medien haben sie mittlerweile etliche Fans! Doch wie gehen die DSDS-Teilnehmer mit diesem plötzlichen Rummel um?

"Auf Social Media etc. hat sich krass viel verändert für mich […]. Überall werde ich erkannt, jeder will ein Foto mit mir und kleine Kinder fragen mich nach Fotos. Das ist echt schön", berichtet DSDS-Küken Joana Kesenci jetzt im Promiflash-Interview. Auch Pietro Lombardis (26) Schützling Momo Chahine freue sich jedes Mal riesig, wenn Menschen ihn auf der Straße ansprechen und Fotos machen wollen. "Ich glaube, sie sehen dann auch, wie glücklich ich bin und ich umarme sie dann auch immer. Es ist ein schönes Gefühl – daran könnte ich mich gewöhnen", offenbart der 22-Jährige.

DSDS-Beauty Alicia-Awa Beissert hingegen steht dem ganzen Trubel mit eher gemischten Gefühlen gegenüber: "Es hat natürlich seine Vor- und Nachteile. Viele lassen sich da ein bisschen blenden, dass alles so schön ist, wenn man dann vor allem auf Social Media so einen gewissen Bekanntheitsgrad hat", erklärt die 21-Jährige. Sie empfange nicht nur positive Nachrichten im Netz – was ziemlich verletzend sein könne: "Leute, die einen nicht mögen, vergessen, dass derjenige, den sie angreifen, ein Mensch mit Gefühlen ist", ärgert sich die Studentin.

TVNOW / Gregorowius Joana Kesenci und Alicia-Awa Beissert, Kandidaten bei DSDS

Anzeige

Getty Images Momo Chahine im April 2019

Anzeige

Getty Images Alicia Awa Beissert in der ersten DSDS-Mottoshow 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de