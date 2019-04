Hat es Baby Sussex wohl doch nicht so eilig? Mitte April soll das erste gemeinsame Kind von Prinz Harry (34) und seiner Frau Herzogin Meghan (37) das Licht der Welt erblicken – die werdende Mama trägt auch schon eine XXL-Babykugel vor sich her. Doch kommt der Nachwuchs wirklich schon so bald? Zumindest der aktuelle Termin-Plan des Bald-Papas wirft da Zweifel auf: Denn trotz der anstehenden Geburt nimmt der Blaublüter immer noch Royal-Termine an!

In einem offiziellen Statement des Kensington Palace wurde jetzt bestätigt, dass Harry noch am 11. April offiziell im Dienst der Krone unterwegs sein wird: In London wird der Rotschopf ein Jugendzentrum eröffnen. Dort wird auch von ihm erwartet, mit den Kids zu interagieren und sich mit ihnen über die Errichtung des Zentrums zu unterhalten. Ob sich der 34-Jährige nach diesem Programmpunkt wohl final in die Elternzeit verabschiedet, steht aber noch nicht fest.

Und die ersten Momente mit ihrem Sprössling werden Harry und Meghan in wenigen Wochen dann auch schon in ihrem neuen Zuhause genießen können. Denn Anfang des Monats tauschten sie den Kensington Palace gegen eine megaprivate Bleibe ein: Das Schloss Windsor in Fromore Cottage nennt Familie Sussex nun ihr Eigen.

MEGA Prinz Harry bei einer Veranstaltung in London im Dezember 2018

James Whatling / MEGA Prinz Harry und Herzogin Meghan

MEGA Herzogin Meghan und Prinz Harry

