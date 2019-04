Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren! Royal-Fans auf der ganzen Welt sind gespannt wie ein Flitzebogen – denn lange wird es nicht mehr dauern, bis Baby Sussex das Licht der Welt erblicken wird. Das genaue Geburtsdatum von Herzogin Meghan (37) und Prinz Harrys (34) Wonneproppen bleibt natürlich bis zuletzt ein wohlbehütetes Geheimnis. Nur so viel ist bekannt: Noch im April soll der Knirps geboren werden. Doch ehe es so weit ist, wurden die werdenden Eltern jetzt beim gemeinsamen Shoppen erwischt!

Die Shopping-Tour fand laut Hello bereits am vergangenen Freitag statt. Zusammen mit ihrem Mann besuchte die Schwangere den Ilapothecary Store in London – ein Shop, der sich auf Pflegeprodukte aus natürlichen Inhaltsstoffen spezialisiert hat. Zwei Stunden sollen die Turteltauben im Laden verbracht haben und wollten während ihres Ausflugs eigentlich unentdeckt bleiben. Beide setzten angeblich auf einen entspannten Freizeit-Look – Meghan soll dabei sogar die Jacke ihres Mannes getragen haben.

War das womöglich das letzte Mal, dass man Meghan und Harry vor der Entbindung gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen hat? Immerhin kursieren seit Kurzem Gerüchte, dass es jeden Augenblick losgehen könnte. Ein mögliches Indiz dafür ist der plötzliche Aufbruch des angeblichen Patenonkels: Daniel Martin, Meghans bester Freund und Make-up-Artist, soll sich bereits Dienstagnacht auf den Weg nach London gemacht haben.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan Mitte März 2019

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry am Commonwealth Day in London, 2019

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry am Commonwealth Day in London, 2019

