Wer denkt denn bei diesem Anblick noch an Liebes-Krise? Schon seit einigen Jahren führen Katie Holmes (40) und Jamie Foxx (51) eine Beziehung, bei der niemand so richtig durchblickt: Während gerade noch von Trennung die Rede war, sieht man sie auf der nächsten Klatschblatt-Titelseite wieder durch die Gegend turteln. Und so scheint es auch dieses Mal zu laufen. Erst im Februar hatte Jamie angeblich auf einer Party behauptet, Single zu sein – jetzt erwischte man den Schauspieler und die schöne Brünette ganz vertraut beim Familienausflug!

Normalerweise hält sich das Paar mit dem Zeigen der gegenseitigen Zuneigung in der Öffentlichkeit zurück. Am Montagabend machten sie aber mal eine Ausnahme. Händchen haltend ging es für das Hollywood-Duo durch die Straßen von Los Angeles, wie Paparazzi-Aufnahmen beweisen. Mit im Schlepptau: Jamies 25-jährige Tochter Corinne Foxx! Augenzeugen verrieten gegenüber Daily Mail, dass das Trio die Familienzeit für einen Mall-Besuch – inklusive Snack-Pause – nutzte und anschließend einen kleinen Stopp in einer Eisdiele einlegte. Immer mit dabei: Gute Laune, strahlende Gesichter und lockere Gespräche!

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die beiden nach dem Liebes-Aus-Gemunkel gemeinsam zeigen. Bereits Ende März spazierten Jamie und Katie durch den Central Park in New York. Öffentliche Liebkosungen gab es an diesem Tag allerdings keine.

Getty Images Katie Holmes im April 2019

Anzeige

MEGA Katie Holmes und Jamie Foxx in Miami, Dezember 2018

Anzeige

Getty Images Jamie Foxx bei den iHeartRadio Awards 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de