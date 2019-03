Zuletzt machte Jamie Foxx (51) mit einer irritierenden Aussage Schlagzeilen: Auf der Oscar-Aftershow-Party von Byron Allen soll er heftig geflirtet und der Menge kurz vor einer kleinen Gesangseinlage eröffnet haben, er sei Single. Die Medienberichte überschlugen sich danach förmlich, denn bis dato war eigentlich bekannt, dass Jamie mit Katie Holmes (40) zusammen sei. Doch sind die beiden wirklich getrennt? Jetzt wurden die Stars wieder gemeinsam gesichtet!

Daily Mail liegen Fotos vor, die Jamie und Katie bei einem gemeinsamen Spaziergang durch den Central Park in New York zeigen. Auf den Bildern ist zwar kein wirkliches Geturtel zu erkennen, doch ist das nicht weiter verwunderlich, waren die Stars schon immer besonders verschlossen, was ihr Privatleben betrifft. Ist das die Bestätigung, dass an den vermeintlichen Trennungsgerüchten nichts dran ist? Es wäre zumindest nicht das erste Mal. Seit Jahren führen die Schauspieler eine vermeintliche On-Off-Beziehung, die in der Öffentlichkeit durch immer wiederkehrende Trennungsgerüchte für Wirbel sorgt – doch dann taucht erneut ein gemeinsames Foto auf, das alle vermeintlichen Zweifel zerstreut.

Dabei zeigten sich die Stars bei ihrem Spaziergang am Montag trotz kühler Temperaturen gewohnt stylish. Katie setzte auf einen hippiemäßigen Denim-Mantel und eine flauschige Mütze, während Jamie komplett in Schwarz einen klassischen Look präsentierte.

Getty Images Jamie Foxx bei der Vanity Fair Oscar Party 2019

Anzeige

Splash News Katie Holmes in New York im März 2019

Anzeige

MEGA Katie Holmes und Jamie Foxx in Miami, Dezember 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de