So brutal war der Mord an Nipsey Hussle (✝33)! Der Rapper wurde vor über einer Woche auf offener Straße erschossen. Es wurden bereits grausige Details enthüllt, nach denen der Täter zunächst zweimal auf den bekannten Musiker schoss. Danach konnte Nipsey sogar noch wenige Worte sagen – bevor sein Mörder weitere Male auf ihn feuerte. Jetzt wird bekannt, wann genau Nipsey offiziell seinen Verletzungen nach diesem Kugelhagel erlag.

Wie TMZ am Dienstag berichtete, wurde die Sterbeurkunde des US-Rappers von den Behörden veröffentlicht. Todesursache waren demnach Schusswunden an Kopf und Oberkörper. Offiziell für tot erklärt wurde der "Victory Lap"-Interpret am 31. März um 15:33 Uhr. Die tödlichen Schüsse wurden ca. eine halbe Stunde vorher abgegeben – somit kämpfte Nipsey wie auch die Ärzte im Krankenhaus noch 35 Minuten nach dem tödlichen Anschlag um sein Leben.

Die Polizei hat bereits den 29-jährigen Eric Holder als Tatverdächtigen in diesem Mordfall festgenommen. Er ist ebenfalls Rapper und soll laut Polizei ein persönliches Motiv gehabt haben. Holder plädierte vor Gericht jedoch nicht schuldig. Vertreten wird der mutmaßliche Täter durch Chris Darden: Der bekannte Anwalt war einer der Staatsanwälte im berühmten Prozess gegen den Footballspieler O.J. Simpson (71).

Getty Images Nipsey Hussle beim #REVOLVEfestival in La Quinta

Getty Images Rapper Nipsey Hussle, 2019

LAPD / MEGA Eric Holder, vermeintlicher Mörder von Nipsey Hussle

