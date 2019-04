Die Trauer um Nipsey Hussle (✝33) ist groß! Der US-Rapper wurde am vergangenen Wochenende auf offener Straße mit mehreren Schüssen in Los Angeles getötet. Dabei wurde nicht nur der Musiker ermordet, sondern auch zwei seiner Freunde schwer verletzt. Die Polizei konnte recht schnell einen Verdächtigen benennen und fahndete nach dem 29-jährigen Eric Holder. Der mutmaßliche Schütze konnte wenige Tage nach der Tat bereits festgenommen werden und wurde dem Haftrichter vorgeführt. Doch der Angeklagte beteuert seine Unschuld!

Am Donnerstag erschien Eric Holder vor Gericht in Los Angeles. Die Staatsanwaltschaft erhebt schwere Vorwürfe gegen ihn: Mord in einem Fall, versuchter Mord in zwei weiteren sowie illegaler Waffenbesitz. Der Angeklagte ließ durch seinen Anwalt allerdings mitteilen, dass er sich keiner Schuld bewusst sei, wie die Washington Post berichtete. Sollte er jedoch für alle Anklagepunkte verurteilt werden, müsste er mit einer lebenslangen Haft rechnen. Seine Kaution wurde fünf Millionen Dollar festgesetzt.

Aufsehen erregt nicht nur der mutmaßliche Mörder, sondern auch sein Verteidiger: Chris Darden wurde durch seine Rolle im Prozess gegen O.J. Simpson (71) in den 90er Jahren bekannt. Zusammen mit Marcia Clark bildete er in diesem medienwirksamen Fall die Anklage und versuchte die Schuld des Footballspielers für den Mord an seiner Ex-Frau zu beweisen.

