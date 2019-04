Sie kann es einfach nicht lassen! In den sozialen Netzwerken postet Khloe Kardashian (34) täglich Schnappschüsse aus ihrem Leben, mit denen sie immer wieder für Gesprächsstoff sorgt. Auch ein neues Bild der 34-Jährigen erregt einmal mehr die Gemüter ihrer Fans. Der Grund? Khloe hat ihr Aussehen offenbar mithilfe von Photoshop ein bisschen bearbeitet – und es dabei scheinbar etwas übertrieben: Fans wollen plötzlich nämlich 14 Finger an ihren Händen sehen!

Auf Instagram postete Khloe Fotos, mit denen sie die Blicke ihrer Fans auf sich zieht. Zum 75. Geburtstag von Diana Ross (75) erschien die Blondine in einem bodenlangen, goldenen Glitzerkleid, das durch einen hohen Beinschlitz und einen weiten Ausschnitt tiefe Einblicke gewährte. Ihre Haare trug Khloe dazu wild gelockt. Für ihre Fans ist der Look nicht ungewöhnlich – doch eine Sache sticht ihnen trotzdem ins Auge: ihre Finger! Diese scheint sich die Beauty-Queen nämlich vervielfacht zu haben! Ihre Fans bemerken den vermeintlichen Photoshop-Fail sofort und kommentieren unter anderem: "Bitte seht euch beide Hände an und sagt mir, dass ich nicht der Einzige bin, der den Photoshop-Fail sieht!?"

Es wäre nicht das erste Mal, dass sich eine der Kardashian-Schwestern einen Photoshop-Fail leistet. So sorgte Khloes ältere Schwester Kim Kardashian (38) für mächtig Empörung, weil sie auf einem Bild angeblich ihre Tochter North West (5) dünner retuschiert haben soll. Kourtney Kardashian (39) sorgte vor Kurzem unter anderem mit einem Nippel auf dem Handgelenk für Gelächter.

Getty Images Khloe Kardashian im Februar 2019

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian, Reality-Star

Instagram / kimkardashian North West mit Mama Kim Kardashian

