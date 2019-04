Er ließ seine Fans warten: Rapper Soulja Boy (28) sollte am vergangenen Samstag der Headliner bei einem Konzert im amerikanischen Birmingham sein. Das Team des 28-Jährigen, der mit bürgerlichen Namen DeAndre Cortez Way heißt, habe sogar schon Vorauszahlungen erhalten. Fünf Lieder sollte der Rapper auf der Bühne performen, doch dazu sei es nicht gekommen – Soulja erschien einfach nicht. Deswegen hat der Veranstalter ihn jetzt verklagt!

William Hicks, Captain der US-Army, hatte die Veranstaltung organisiert, berichtet Bossip. Er habe mit dem Rapper eine Gage in Höhe von 15.000 US-Dollar vereinbart und habe ihm sogar schon 8.750 US-Dollar überwiesen. Die Absage sei nur wenige Stunden vor dem geplanten Auftritt bei William eingegangen und er musste kurzfristig einen Ersatz finden. Dafür sei Soulja am Tag darauf in Las Vegas gewesen. Der Captain erklärte Bossip: "Jedes Mal, wenn ich nach Geld gefragt habe, haben sie nicht geantwortet." Er finde das "echt erbärmlich." "Du solltest professionell sein. Aber dann bist du in Vegas, rauchst und trinkst und bescheißt Leute in einem anderen Staat", schimpft William.

Er fordert seine knapp 9.000 US-Dollar zurück, eine Entschuldigung und dass Soulja seinen Auftritt nachholt. Der Rapper hat dem Onlineportal zufolge in der Zwischenzeit ein Video veröffentlicht, in dem er sich entschuldigt und die Absage damit erklärt, dass die Flüge ausverkauft gewesen seien. Was sagt ihr zu dem geplatzten Auftritt des Rappers? Stimmt in der Umfrage ab!

