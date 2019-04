Zurück in die legendären 1990er-Jahre! So lautet das Let's Dance-Motto am kommenden Freitag. In der vierten Liveshow werden die verbliebenen elf Promis und ihre Tanzpartner das Kult-Jahrzehnt mit seinen modischen Highlights wiederaufleben lassen und im neonfarbenen Scheinwerferlicht weiterhin unerbittlich um die Tanzkrone kämpfen. Mit welchen Tänzen sich die Promis wohl zurück in die 90er-Jahre und idealerweise in die nächste Runde grooven werden?

Wie gewohnt hat der Sender RTL bereits im Vorfeld der Show eine Liste mit dem geplanten Tanzprogramm veröffentlicht. Offenbar werden Barbara Becker (52) und Thomas Rath (52) die Zuschauer mit einem Tango überraschen, während sich Nazan Eckes (42) und Pascal Hens (39) an einer Rumba versuchen wollen. Auch Benjamin Piwko (39) und Evelyn Burdecki (30) werden mit einem Paso Doble beziehungsweise einem Jive einen lateinamerikanischen Tanzstil präsentieren. Ella Endlich (34) und Ulrike Frank (50) schickt der Sender schließlich mit einem Walzer aufs Tanzparkett, wohingegen Oliver Pocher (41) und Sabrina Mockenhaupt (38) versuchen werden, mit Contemporary zu überzeugen versuchen. Die elfte Kandidatin Kerstin Ott (37) soll sich schließlich an einen Charleston wagen.

Natürlich dürfen sich die TV-Zuschauer nicht nur optisch auf eine Reise in die 90er freuen, sondern vor allem auch musikalisch. Wie der Sender bereits verraten hat, werden alle aufgeführten Tanzstile mit Songs untermalt, die das Kult-Jahrzehnt in besonderer Weise geprägt haben: von Jasmin Wagner (38) alias Blümchen über Céline Dion (51) bis hin zu R.E.M.!

Getty Images Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi im April 2019 bei "Let's Dance"

TVNOW / Stefan Gregorowius Victoria Swarovski im April 2019 bei "Let's Dance"

