Sarah hat kein Problem damit, ihrem Ärger Luft zu machen! Das hat die Kandidatin der aktuellen Staffel von Germany's next Topmodel bereits bewiesen. Beim Presse-Training mit der Bunte.de-Chefredakteurin hat das Nachwuchs-Model einen Streit vom Zaun gebrochen: Sie fühlte sich von Konkurrentin Simone beleidigt. Und auch in der nächsten Folge scheint ihr der Kragen zu platzen: Sarah geht wieder auf Simi los!

Im Teaser zur zehnten Folge stehen sich die beiden Girls in einer Diskussion gegenüber. "Ich finde es einfach ein respektloses Verhalten", wirft Sarah ihrer Kontrahentin vor. Simone hingegen scheint sich keiner Schuld bewusst zu sein: "Ich habe dir nichts getan", antwortet sie. Die anderen Mädchen wirken währenddessen eher teilnahmslos. Was da wohl wieder los ist?

Dieser Konflikt bleibt in der nächsten Folge aber nicht der einzige: Ein GNTM-Girl scheint während der Tanz-Challenge eine Grenze zu überschreiten. "Ich bin echt entsetzt – wie kann man so was machen?", äußert sich Theresia zu einer bisher unbekannten Situation. Und Sayana ist sich sicher, dass diese ein Gespräch in der Villa nach sich ziehen wird.

Instagram / sarahalmoril "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Sarah Almoril

Instagram / simone.gntm.2019 Simone Kowalski in Hamburg

Instagram / theresia.gntm.2019 GNTM-Kandidatin Theresia Fischer posiert für die Kamera

