Nazan Eckes (42) kann nichts aus der Ruhe bringen! Das dürften zumindest die TV-Zuschauer glauben. Denn seit Ende der 1990er-Jahre ist die Moderatorin fast täglich im Fernsehen zu sehen und führt das Publikum durch verschiedene Unterhaltungs- und Informationsprogramme – jedes Mal total souverän. Aber auch bei Let's Dance, wo die Moderatorin aktuell in die Rolle einer Show-Teilnehmerin schlüpft, bewies sie bislang Nerven aus Stahl. Zumindest scheinbar: Ihrem Tanzpartner Christian Polanc (40) zufolge zeigt Nazan – fernab der Kameras – nämlich auch manchmal eine ganz andere Seite!

Im Gespräch mit der Zeitung Bild plauderten Christian und Nazan aus dem "Let's Dance"-Nähkästchen. Angesprochen auf die Trainingseinheiten mit seiner Tanzpartnerin offenbarte der Profi-Tänzer: "Wenn man ihr sagt, was nicht richtig war, dann kommt schon mal ein Tritt oder ein Schlag in die Magengrube." Nazan stimmte der Aussage ihres Show-Partners offenbar zu. Allerdings stellte sie klar, dass diese Seite von ihr keineswegs bösartig, sondern einfach nur "sehr impulsiv und temperamentvoll" sei.

Christian Polanc scheint die temperamentvollen Momente seiner Tanzpartnerin jedenfalls ganz gut zu verkraften. Immerhin veröffentlichte er vor Kurzem einen Instagram-Post, in welchem er süße Worte an Nazan richtete. "Ich bin sehr froh, dich als Partnerin bei 'Let's Dance' zu haben und stolz auf alles, was du bis jetzt geschafft hast!", lobte er die 42-Jährige.

Instagram / eckes.nazan Nazan Eckes und Christian Polanc im April 2019

Getty Images Christian Polanc und Nazan Eckes im April 2019 bei "Let's Dance"

Instagram / christianpolanc Christian Polanc und Nazan Eckes im April 2019

