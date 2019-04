Sie befinden sich auf der Zielgeraden: Bald steht fest, wer dieses Jahr bei The Biggest Loser gewinnen wird! Chancen auf den Titel und auf das Preisgeld von 50.000 Euro haben noch Mario, Michael, Annika, Julian, Jenny, Ercan und Melanie – sie haben es ins Halbfinale geschafft! Aber wie fühlen sich die glorreichen Sieben gerade? Promiflash hat bei den Abnehm-Willigen nachgehakt!

Aktuell beherrscht vor allem ein Gefühl die Runde: Freude! "Ich bin superglücklich, es bis ins Halbfinale geschafft zu haben. Jetzt heißt es für mich, weiter Vollgas geben für das nächste Etappenziel: Finale", äußerte sich Mario überschwänglich gegenüber Promiflash. Michael erklärte, er fühle sich sauwohl und habe nun ein anderes Lebensgefühl. Auch Annika kann ihr Glück kaum fassen: "Das Gefühl im Halbfinale zu stehen, ist der Wahnsinn! Das war mein Ziel und ich habe es geschafft."

Alle sieben wollen natürlich ins Finale und jeder einzelne setzt alles daran, diesen Plan in die Tat umzusetzen: "Ich arbeite auch während der Zeit zu Hause eng mit meinem Trainer Ramin (46) zusammen, der schon einige Gewinner hervorgebracht hat. Ramin und ich haben von Anfang an geplant, gemeinsam bis ins Finale zu kommen", verriet zum Beispiel Julian. Jenny erklärte bestimmt, dass sie nun ihre Ellbogen ausfahren wolle: "Ich hatte damit ja meine Schwierigkeiten. Aber ich habe es kapiert: Hier geht es um mich und um das, was ich für mich will und mir als Ziel gesetzt habe. Dafür werde ich alles geben."

"The Biggest Loser" – immer sonntags, um 17:45 Uhr in SAT.1.

Copyright © SAT.1 Mareike Spaleck und "The Biggest Loser"-Kandidatin Jenny

Anzeige

Copyright © SAT.1 "The Biggest Loser"-Kandidaten 2019

Anzeige

Copyright © SAT.1 Ramin Abtin und "The Biggest Loser"-Kandidatin Melanie

Anzeige

Wer kommt ins Finale? Melanie Jenny Ercan Michael Annika Julian Mario Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de