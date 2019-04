Das ging nach hinten los! Kit Harington (32) liebt bekanntermaßen Aprilscherze. Vor einigen Jahren veräppelte er seine Frau Rose Leslie (32), indem er eine Nachbildung seines eigenen Kopfes aus dem Game of Thrones-Requisitenlager in seinen heimischen Kühlschrank legte. Rose brach bei diesem schockierenden Anblick weinend zusammen und verbot ihm Scherze dieser Art für die Zukunft. In diesem Jahr wollte er seinen April-Prank daher abschwächen, blechte dafür aber mal eben umgerechnet rund 174 Euro – nur für Milch!

Der Aprilscherz habe in New York stattgefunden und sich um Roses Lieblingsmilch gedreht, verriet Kit in der US-amerikanischen Show Late Night dem Moderator Seth Meyers (45). “Ich schrieb einen Artikel darüber, wie diese Firma, die ihre Lieblingsmandelmilch herstellt, wegen des Brexits unterging”, erklärte er. “Doch das ging nach hinten los, weil sie sofort bei meiner PA (persönliche Assistentin, Anm. d. Red.) anrief und sie veranlasste, eine Riesenmenge dieser Mandelmilch mit meiner Kreditkarte zu bestellen, sodass ich letztendlich 150 Pfund für Mandelmilch ausgab”, erzählte Kit in der Sendung lachend.

Der Schauspieler hatte Rose am Set von “Game of Thrones” kennengelernt. Sie spielte von 2012 bis 2014 das Wildlingsmädchen Ygritte. Im Sommer vergangenen Jahres gaben sich die beiden das Jawort. Klar, dass man in einer Ehe viele News und Infos teilt – etwa das Ende der Show. Kit hätte es ihr auf Nachfrage verraten, gestand er, woraufhin sie drei Tage lang nicht mehr mit ihm redete.

Getty Images Rose Leslie und Kit Harington bei der "Game of Thrones"-Premiere im April 2019

Getty Images Kit Harington bei der "Game of Thrones"-Premiere im April 2019

Getty Images Kit Harington im Januar 2019

