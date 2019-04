Wenn zwei Dickköpfe aufeinandertreffen, kann es auch mal knallen! Schon vor ein paar Tagen verriet Nazan Eckes (42), dass sie sich im Let's Dance-Training mit ihrem Profitänzer Christian Polanc (40) ganz anders verhalte, als die Fernseh-Zuschauer sie bei ihren Moderationen kennen. Die Journalistin gestand, dass sie sehr impulsiv und temperamentvoll sei. Jetzt erzählt ihr Tanzpartner im Promiflash-Interview, ob zwischen den beiden auch mal die Fetzen fliegen!

Christian meint lachend: "Nein, so richtig gekracht hat es nicht und das kann ich mir auch nicht vorstellen. Klar, es wird mal ein bisschen ruppiger, aber das ist ganz normal. Ich glaube, wir haben beide unseren eigenen Kopf." Dennoch glaube er, dass sie eine sehr geerdete Seite hätten und wüssten, wann der andere Recht hat.

Somit steht einer erfolgreichen Show am Freitagabend nichts mehr im Weg. Auch in der Pause scheinen Nazan und Christian viel Spaß miteinander zu haben, wie ein Instagram-Schnappschuss der Moderatorin dokumentiert. "Wir wollen unbedingt richtig schön tanzen für euch. Also ich, Christian, kann das ja schon ein bisschen", fügt sie mit einem Kuss-Smiley in der Bildunterschrift hinzu.

Getty Images Christian Polanc und Nazan Eckes

Instagram / christianpolanc Christian Polanc und Nazan Eckes im April 2019

Instagram / https://www.instagram.com/eckes.nazan/ Nazan Eckes und Christian Polanc genießen ihre Pause im April 2019

