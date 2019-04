Michael Wendler (46) sorgt mal wieder für Schlagzeilen. Das ist keine Seltenheit, seit der Schlagersänger mit der 18-jährigen Laura in einer Beziehung ist. Für ihn brach sie sogar die Schule ab und zog prompt nach Florida zu ihrem "Schatzi". Die Schlagzeilen rund um die beiden Turteltauben dürften auch so schnell nicht abflachen, denn der "Sie liebt den DJ"-Interpret kurbelt die Gerüchteküche mit seinen Aussagen immer wieder selbst an. Zuletzt plauderte er über seinen Freundeskreis: Dieser hat durch seine Freundin Laura nämlich ein Fresh-up bekommen!

Der Auswanderer gab gegenüber Goodbye Deutschland ganz offen zu, dass sein Freundeskreis sich verändert habe: "Die jüngere Clique, die ist jetzt mehr bei uns und die ältere Clique ist jetzt vielleicht mehr bei Claudia." Für die Tatsache, dass seine Noch-Ehefrau Claudia Norberg nun mit dem älteren Freundeskreis verkehre, lieferte Michael prompt eine fragwürdige Erklärung: "Ich glaube, das liegt auch daran, dass vielleicht viele Frauen Angst haben, von ihrem Mann verlassen zu werden und das vielleicht für eine Jüngere."

Da spricht der Wendler wohl aus Erfahrung: Zwar gab der Schlagersänger an, von seiner Frau verlassen worden zu sein – doch der selbsternannte Frauenversteher hat sich nach der Trennung ein jüngeres Modell zugelegt.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura M. in Florida

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura in Florida

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und seine Freundin Laura

