Große Freude bei Musikerin Janina El Arguioui (31)! Die DSDS-Kandidatin von 2018 hatte noch während der Proben zum damaligen Halbfinale von ihrem Partner Christian Bochannek einen Heiratsantrag erhalten. Seitdem hielt die Sängerin ihre Fans stets über die Hochzeitsvorbereitungen auf dem Laufenden. Am Freitag hatten der Stress und das Warten endlich ein Ende – jedenfalls zum Teil: Janina und Christian haben standesamtlich geheiratet!

Die frohe Botschaft teilte Janina nun auf ihrem Instagram-Account: Das veröffentlichte Foto zeigt die 31-Jährige und ihren frischgebackenen Ehemann wenige Minuten nach der Trauung. Er im schicken Blazer und mit Fliege und sie im weißen Kleidchen, mit Schleife im Haar und Strauß in der Hand – auf dem ersten Schnappschuss der Eheleute könnten sie gar nicht glücklicher aussehen. Noch rührender ist höchstens die Bildunterschrift: "Hello Mister & und Misses El Arguioui. Heute Standesamt, morgen Kirche. Ich freue mich schon jetzt auf mein Kleid morgen", plauderte die Braut aus.

In welchem Aufzug sich das Bilderbuchpaar wohl am Samstag die ewige Liebe schwören wird? Promiflash hatte Janina letztes Frühjahr jedenfalls verraten, dass sie es lässig angehen lassen wollen: "Wir werden eine lockere Hochzeit haben, keine geklebte Hochzeitsfrisur und kein gesteckter Blumenstrauß. Sondern offenes Haar, einen Blumenkranz, einen Feldblumenstrauß und irgendwo in Sneakers und einem hübschen Kleidchen heiraten."

Instagram / janina.elarguioui.official Janina El Arguioui, DSDS-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / christian_bochannek/ Christian Bochannek und Janina El Arguioui bei ihrer standesamtlichen Trauung

Anzeige

Instagram / janina.elarguioui.official/ Janina El Arguioui und Christian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de