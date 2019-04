Lange haben die Let's Dance-Fans darauf gewartet! Schon ganz zu Beginn der diesjährigen Staffel kündigte Komiker Oliver Pocher (41) an, sich besonders auf den Contemporary zu freuen. Heute war es endlich so weit! Oli und seine Partnerin Christina Luft (29) durften zu "Wind of Change" von den Scorpions den Mauerfall in dem emotionalen Tanz thematisieren. Wo thematisch also durchaus Potenzial für Tränen der Rührung gewesen wäre, rief der Spaßvogel aber erneut eher das Weinen vor Lachen hervor.

"Das ist mein Tanz, da kann ich auch endlich mal meine Gefühle mal zeigen", tönte der 41-Jährige schon im Einspieler ironisch. Und so wenig ernst sollte es auch weitergehen: Mit übertriebener Mimik und überspitzter Gestik wirkte Olis Auftritt erneut ein wenig wie eine Comedy-Show. Kein Wunder, dass Motsi mit diesem Contemporary-Witzshow-Mix überfordert war: "Ich habe einen Fehler gemacht. Ich war am Anfang emotional drin. Und jetzt bin ich emotional durcheinander", fasste sie ihren Eindruck zusammen. Auch Joachim Llambi (54) wusste nicht so ganz, was er von dieser Mauerfall-Interpretation halten soll: "Ich habe es dir nicht ganz abgenommen." Oli habe immer wieder Gags eingebaut, was er nicht gutheißen könne.

Das Endergebnis war dann aber doch gar nicht so übel, wie es zuerst klingen mochte: Sechs Punkte gab es jeweils von Jorge Gonzalez (51) und Motsi sowie fünf Zähler von Jury-Urgestein Llambi. Haltet ihr die 17 Punkte für Olis Performance für gerechtfertigt? Stimmt ab!

Getty Images Oliver Pocher bei "Let's Dance"

Getty Images Oliver Pocher bei der vierten "Let's Dance"-Show

Getty Images Oliver Pocher bei der dritten "Let's Dance"-Show

