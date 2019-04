"Ich habe heute leider kein Foto für dich": Eingesessene Fans von Germany's next Topmodel wissen natürlich, dass dieser Satz jede Woche fallen muss – schließlich kann sich nur ein Mädchen den Titel sichern. In der vergangenen Folge teilte Modelmama Heidi Klum (45) diese nicht so frohe Botschaft der Staffel-Ulknudel Theresia Fischer mit. Dass ausgerechnet die Sympathieträgerin nicht mehr in der Sendung zu sehen sein wird, entsetzt einen Großteil der Promiflash-Leser zutiefst!

In einer Umfrage äußerten sich stolze 5.293 User (Stand: 12. April, 11:03 Uhr) zum jüngsten GNTM-Rausschmiss. Davon befürworten allerdings lediglich 1.074 Personen Theresias Exit: 20,3 Prozent hätten genau wie die Chefjurorin entschieden. 4.219 Voter, also 79,7 Prozent der Umfrageteilnehmer können jedoch überhaupt nicht nachvollziehen, dass Heidi in dem gut gelaunten Nachwuchsmodel kein Potenzial mehr sieht.

Ähnlich überrumpelt von Heidis Entscheidung war auch Theresia. Unter Tränen offenbarte sie im ProSieben-Interview, wie sehr sie ihre Teilnahme doch genossen habe: "Es war einfach eine unwahrscheinlich schöne Zeit für mich, ich hatte viel Spaß und bin über meine Grenzen gegangen."

