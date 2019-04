Für Theresia Fischer platzte am Donnerstag der Traum vom Sieg bei Germany's next Topmodel! Kurz vor der Top Ten musste die Kandidatin die Show verlassen. In der "Saturday Night Fever"-Edition konnte die Hamburgerin Heidi Klum (45) und Gastjuror Thomas Hayo am wenigsten von sich überzeugen. Ihr Abschied fiel der 27-Jährigen alles andere als leicht: Unter Tränen meldet sie sich nun erstmals nach dem emotionalen Rausschmiss zu Wort!

"Es war einfach eine unwahrscheinlich schöne Zeit für mich, ich hatte viel Spaß und bin über meine Grenzen gegangen", gesteht Theresia mit Tränen in den Augen im ProSieben-Interview. Besonders ihre liebste Kollegin Tatjana Danny werde das Model vermissen. Bei den beiden hatte sich im Laufe der Sendung eine enge Freundschaft entwickelt.

Trotzdem blickt die Tierliebhaberin positiv in die Zukunft: "Ich geh jetzt hier nicht raus und weiß nicht, wohin mit mir. Wir haben schöne Sachen dieses Jahr vor, unter anderem natürlich unsere Hochzeit." Jetzt möchte Theresia als Model weiterarbeiten und hofft, dass sie auch gebucht wird. "Das wäre einfach das größte Kompliment an mich", findet die Blondine.

Instagram / theresia.gntm.2019 Theresia Fischer

Anzeige

Instagram / theresiafischer Theresia Fischer, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel" 2019

Anzeige

privat Model Theresia Fischer mit Partner Thomas Behrend

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de