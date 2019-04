Für Theresia platzte der Traum von Germany's next Topmodel! Die Blondine konnte am Donnerstag bei der "Saturday Night Fever"-Challenge weder Modelmama Heidi Klum (45) noch Gastjuror Thomas Hayo überzeugen. Diese Entscheidung kann der Großteil der Promiflash-Leser allerdings gar nicht nachvollziehen. Immerhin hatte die Ulknudel mit ihrer optimistischen Art schnell die Herzen der Zuschauer erobert. Viele hätten lieber Wacklerin Lena an Theresias Stelle gesehen. Dazu hat die Hamburgerin eine klare Meinung!

"Es ist nicht gerechtfertigt, wenn Lena jetzt dafür fertiggemacht wird, dass sie geblieben ist anstelle von mir", stellt Theresia auf Instagram klar. Es sei nun mal Heidis Entschluss gewesen und dafür dürfe die 17-Jährige nicht als Sündenbock herhalten. "Sie ist ein tolles Mädchen und ich habe sie echt sehr gerne", betont die 26-Jährige. Ihre ehemalige Konkurrentin haben diesen Shitstorm einfach nicht verdient.

Vergangene Woche hatte Theresia die Zuschauer noch in der Talentshow begeistert. Vor den Augen der Chef-Jurorin und den anderen Mädchen präsentierte sie auf der Bühne eine lustige Heidi-Imitation. "Einfach nur genial, diese Theresia!", twitterte ein Zuschauer während der Ausstrahlung der Folge.

Instagram / theresia.gntm.2019 Theresia Fischer

Instagram / lenalswk Lena, GNTM-Kandidatin 2019

Instagram / theresiafischer Theresia Fischer, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel" 2019

