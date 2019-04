Es könnte jeden Tag so weit sein! Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) erwarten sehnsüchtig die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes. Der royale Nachwuchs soll im Frühjahr das Licht der Welt erblicken – viel Vorbereitungszeit auf den neuen Lebensabschnitt bleibt dem Papa in spe also nicht mehr. Bei seinem neusten Termin am heutigen Donnerstag wirkte der Rotschopf sichtlich hibbelig. Harry fasste sich vor lauter Nervosität immer wieder an die Brust.

Der Brite zeigte sich so kurz vor der Entbindung in Barking and Dagenham, einem Vorort in London, um dort das neue Jugendzentrum "Future" zu eröffnen. Und die letzten Tage vor der Geburt scheinen bei dem 34-Jährigen sichtlich an den Nerven zu zerren. Immer wieder griff sich Harry mit seiner Hand an die Brust, um seinen rasenden Herzschlag zu symbolisieren.

Doch auch wenn er das große Ereignis kaum noch erwarten kann, bestens vorbereitet auf den Sprössling ist der Bald-Papa bereits: Nach den langen Umbauarbeiten konnten Harry und seine Meghan endlich in ihr neues Heim in Windsor umziehen.

Getty Images Prinz Harry im April 2019

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im April 2019 in London

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im März 2019 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de