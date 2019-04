Die beiden sind verliebt wie am ersten Tag und ihr Glück wird nun durch ihr erstes gemeinsames Kind vollkommen: Gorka Marquez, spanischer Tänzer und Choreograf ist seit zwei Jahren mit dem britischen Model und Schauspielerin Gemma Atkinson (34) liiert. Die beiden Turteltauben haben offenbar richtig viel Spaß miteinander und scheuen sich auch nicht davor, sich gegenseitig mal aufs Korn zu nehmen.

Die beiden hatten sich bei der Sendung "Strictly Come Dancing" kennengelernt, an der Prominente gemeinsam mit professionellen Tänzern teilnehmen. Am 1. Februar hatte Gemma auf Instagram verkündet, gemeinsam mit Gorka ein Baby zu erwarten. Jetzt, wo ihr Bauch stetig wächst, passen die eigenen Klamotten wohl nicht mehr ganz so gut – also bedient sich die 34-Jährige gelegentlich am Kleiderschrank ihres Liebsten. In seiner Instagram-Story zog er Gemma damit auf. Sie hatte ihn in einem Meme getagged, auf dem eine schwangere Frau das Shirt ihres Mannes trägt und ihm sagt, dass es nicht länger seins sei.

Darauf schrieb Gorka sichtlich amüsiert, nur ein T-Shirt sei eine eindeutige Untertreibung: "Es sollte eher heißen: Shirt, Pullover, Jogginghose, Turnschuhe … so ziemlich alles aus meinem Kleiderschrank."

