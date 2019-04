Anastasiya Avilova (30) hat einen richtigen Traum-Body! Aktuell versucht die Reality-TV-Beauty bei Temptation Island, den vergebenen Teilnehmerinnen ihre Partner auszuspannen. Besonders angetan ist sie von Salvatore Vassallo – und auch der 25-Jährige scheint von den heißen Kurven der Brünetten nicht genug zu bekommen. Aber ist an diesem Körper alles echt? Das Model gesteht jetzt: Ja, da war ein Skalpell am Werk!

Auf die Frage eines Fans, ob sie schon einmal bei einem Beauty-Doc war, antwortet die 30-Jährige ehrlich in ihrer Instagram-Story: "Ja, Liebes, habe ich. Ich finde generell, man darf sich alles machen (lassen), was einen glücklich macht, wenn es die Rechte der anderen nicht betrifft." Was sie genau an sich machen lassen hat, behält die TV-Bekanntheit für sich.

Dass sie mit der Arbeit des Chirurgen zufrieden sein dürfte, beweist sie mit ihren zahlreichen sexy Instagram-Fotos – außerdem hat sie schon nackt für die Magazine Penthouse und Playboy posiert. Hättet ihr gedacht, dass Anastasiya sich Schönheits-OPs unterzogen hat? Stimmt in der Umfrage ab!

