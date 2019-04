Alle Augen sind auf London und das Königshaus gerichtet! Während sich Herzogin Meghan (37) aktuell auf die Geburt von Baby Sussex vorbereitet, hat ihre Schwägerin dieses Event bereits dreimal erfolgreich hinter sich gebracht. Statt auf Baby Nummer vier macht sich Herzogin Kate (37) jetzt für eine ganz andere Aufgabe bereit: Die dreifache Mutter leitet ihre Zeit als zukünftige Königin von England ein!

Im März absolvierte die 37-Jährige am King's College London ihren ersten Solo-Auftritt an der Seite von Queen Elizabeth II. (92), Prinz William (36) war erstmals nicht an der Seite seiner schönen Gattin. "Kate hat über die letzten Jahre Schritt für Schritt neue Verantwortlichkeiten übernommen, also wird es nicht zum Schock kommen, wenn die Zeit reif ist", erklärt Royal-Expertin Rebecca Long in der aktuellen Ausgabe von Us Weekly. "William und Kate sind seit Jahren die beliebtesten Royals, wenn es darum geht, die Krone zu übernehmen, die Menschen im Vereinten Königreich freuen sich schon sehr darauf." Seit der Hochzeit 2011 bereitet die Queen ihre Schwiegertochter auf ihre Rolle vor.

"Sie hat Kate unter ihre Fittiche genommen", erklärt eine enge Quelle des Königshauses. So sollen die beiden viel Zeit mit Diskussionen über das Leben am Hof sowie die Zukunft der Monarchie in England verbringen. "Kate hat lange gebraucht, dorthin zu kommen, wo sie heute ist", so der Insider weiter. "Doch sie ist bereit."

