Kit Harington (32) ist nach Game of Thrones einfach nicht mehr derselbe! Die Kultserie startet in der Nacht zu Montag deutscher Zeit in ihre achte und letzte Staffel. Für die GoT-Stars beginnt nun eine neue Phase ihres Lebens. Da ist es kein Wunder, dass sich Kit für ein radikales Make-over entschieden hat. Bei den Fans – und seiner Ehefrau Rose Leslie (32) – kommt der neue Look aber überhaupt nicht gut an!

Zuschauer mussten zweimal hinsehen, als der Brite in der US-Comedyshow Saturday Night Live auf die Bühne trat. Der Grund: Kits Kinn war ungewohnt nackt. "Ich habe mir gerade den Bart abrasiert, das hier ist also mehr ein Jon Snow vor der Pubertät", versuchte er zu erklären. Auf Twitter hielten Fans mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg. Manche fielen vom Glauben ab, andere meinten: "Das ist purer Hohn." Sogar Kits Ehefrau Rose fragte in der Sendung: "Wie schnell kannst du dir den Bart wieder wachsen lassen?"

Eine Anhängerin aber gibt den Glauben an Kits Bart nicht auf: "Wenn Jon Snow von den Toten auferstehen kann, kann sein Bart das bestimmt auch." Der Darsteller des Jon Schnee verriet später in einer Talkshow, wie es zum optischen Wechsel kam. "Ich sollte Michael Jackson (✝50) und Winston Churchill spielen", erklärte Kit und meinte damit seine SNL-Sketche. Das sei nach langer Zeit mal wieder ein Grund gewesen, sich zu rasieren.

