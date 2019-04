Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine Frau, die ihn stützt, heißt es. Das scheint auch im Fall von Kanye West (41) zu gelten. Kim Kardashian (38) ist nicht nur die Mutter seiner bald vier Kinder, sie stärkt dem Musiker auch den Rücken. Und weil ihr Gatte offenbar nicht besonders gut mit Geld umgehen kann, gibt sie ihm auch hier den einen oder anderen Rat mit auf den Weg.

Der KUWTK-Star erklärt, er habe seinen spendierfreudigen Ehemann gelehrt, wie er umsichtiger mit seinen Dollars umgehe. "Ich bin stolz, sagen zu können, dass ich ihm beigebracht habe – ihm einen wirklich guten Finanz-Ratschlag gegeben habe, wie man Geld spart", so Kim im Video-Interview mit der US-Vogue auf die Frage, worauf sie am meisten stolz sei. "Du hast mir den Rat gegeben, aber ich habe nicht darauf gehört", tönt Kanye aus dem Hintergrund. Der 41-Jährige hatte 2016 verkündet, mit umgerechnet rund 47 Millionen Euro verschuldet zu sein.

Auch ins traute Heim hat Kanye offenbar jede Menge Dollars gesteckt: 2014 hatte das Promipaar sein aktuelles Domizil für schlappe 20 Millionen US-Dollar gekauft. Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten konnte der Einzug dann 2017 endlich stattfinden. Und wie Momager Kris Jenner (63) vor Kurzem per Tweet der Welt verriet, ist die Villa heute satte 60 Millionen US-Dollar wert!

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West bei der Premiere des Broadway-Musical "The Cher Show"

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian 2016

