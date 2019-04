Bei Kimye hängt der Haussegen schief! Aufgewachsen ist Kanye West (41) in Chicago, seine Frau Kim Kardashian (38) hingegen verbrachte ihr ganzes bisheriges Leben in Los Angeles. Im Sonnenstaat Kalifornien haben die beiden sich die Basis für ein gemeinsames Leben aufgebaut, hier kamen ihre Kinder zur Welt. Doch nun überrascht der Rapper mit einer Ansage, die seine Frau auch noch über das Netz erfahren musste: Ihr Mann will zurück nach Chicago ziehen!

Das ganze Drama spielte sich innerhalb einer Folge der 16. Staffel Keeping up with the Kardashians ab. Darin erfuhr Kim von einem Freund, der es im Netz gesehen haben will, dass ihr Mann Kanye zurück zu seinem Heimatort Chicago ziehen wolle. Daraufhin setzte sich die Darstellerin laut Daily Mail direkt in einen Privatjet und flog mal eben rund 3.000 Kilometer, um ihrem Kanye die Leviten zu lesen. In Chicago fragte sie ihn: "Was willst du denn machen? Willst du in Chicago leben und ich lebe hier in Los Angeles und wir sprechen über FaceTime?" Kanye entgegnete, sich mit seiner Heimatstadt "verbunden" und von ihr "inspiriert" zu fühlen. Daraufhin einigten sich die beiden, einen zweiten Wohnsitz in Chicago zu schaffen.

Der Vorfall soll bereits im September 2018 stattgefunden haben. Die Drama-Folge wurde allerdings erst jetzt ausgestrahlt. Aktuell beschäftigt sich Kim vielmehr mit der Geburt ihres vierten Kindes: Sie lässt es von einer Leihmutter austragen und verriet, bereits ziemlich nervös zu sein.

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West auf der "Astroworld"-Tour von Travis Scott, 2018

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West bei der Premiere des Broadway-Musical "The Cher Show"

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Chicago, North, Kanye und Saint West

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de