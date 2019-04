Böse Mädchen? Schockieren kann Kim Kardashian (38) und ihre Schwester Khloe (34) nichts so einfach. Skandalöse Sex-Tapes, Fremdgeh-Dramen und überraschende Transformationen stehen beim KarJenner-Clan schließlich offenbar an der Tagesordnung. Obwohl die Frauen der Familie mittlerweile als erfolgreiche Unternehmerinnen tätig sind, zeigt ein Blick in die Vergangenheit, dass es die Schwestern schon immer faustdick hinter den Ohren hatten – sogar als Teenager. Jetzt gesteht Kim nämlich: Sie und Khloe haben geklaut!

Im Interview mit Bustle erinnert sich Kim an die erste Sonnenbrille, von der sie komplett besessen war – Anlass ist ihre eigene Sonnenbrillenkollektion für Carolina Lemke. "Wir waren auf Hawaii und da war dieser Christian Dior Laden und niemand war dort... Nur ein leerer Laden", erinnert sich die 38-Jährige zurück. "Khloe wollte die Dior-Sonnenbrille wirklich haben, also nahm sie sie und ging raus." Bei dem Gedanken an die Geschichte habe die Frau von Rapper Kanye West (41) gekichert, berichtet die Frauenzeitschrift.

Über Jahre hinweg hat Kim die rahmenlose Brille aufgehoben: "Ich besitze sie bis heute und sie hat mir so viel Spaß bereitet. So hübsch." Reue scheint der Reality-TV-Star bis heute nicht zu empfinden, denn sie fügt hinzu: "Das war wirklich lustig."

Getty Images Kim Kardashian im Dezember 2018

ANGELA WEISS/AFP/Getty Images Kim Kardashian bei der amfAR Gala, 2019

Getty Images Khloe Kardashian und Kim Kardashian 2014 in New York

