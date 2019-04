Die The Biggest Loser-Halbfinalisten haben noch Großes vor! Wochenlang ackerten die Kandidaten im Abnehm-Camp in Andalusien, um sich von ungeliebten Pfunden zu trennen. Sieben Teilnehmer, die bereits ordentlich Masse verloren und damit ihre Familien und Freunde echt beeindruckt haben, durften sich nun über ihr Halbfinal-Ticket freuen. Kurz vor der großen Show verrieten sie Promiflash, welche Zahlen sie sich am Ende der Reise auf der Waage wünschen!

Ercan (Startgewicht 149,8 kg) und Mario (196,1 kg) haben sich vorgenommen, unter 100 Kilo zu wiegen. Konkurrent Michael (151,1 kg) setzt sein Ziel noch zehn Kilo weiter darunter an und Annika (121,4 kg) peilt 80 Kilogramm an. Ähnlich hält es Jenny (138 kg), auch wenn sie kein konkretes Traumgewicht im Kopf hat: Die feinfühlige Show-Teilnehmerin will sich einfach wohl in ihrem Körper fühlen und Klamotten nach Lust und Laune kaufen, anstatt nur danach auszuwählen, was ihr passt. "Ich denke, ein Gewicht von 70 bis 80 Kilo ist ideal, um anschließend meinen Körper so richtig in Form zu bringen", erklärte die brünette Brillenträgerin gegenüber Promiflash.

Melanie, die mit 130,6 Kilo gestartet ist, will das sogar noch unterbieten: "Mein Traumgewicht, ganz klar Gewinner-Traumgewicht: 65 Kilo." Damit würde sich die 41-Jährige glatt halbieren! Genau das hat auch Student Julian vor, der mit 169,1 Kilogramm in den Wettbewerb gegangen ist und ihn halb so schwer verlassen will: "Ich werde alles tun, um dieses Ziel zu erreichen. Ein Riesen-Zwischenschritt wäre ein zweistelliges Gewicht." Ob der 26-Jährige und seine Mitbewerber ihre Wünsche wahr machen können, seht ihr am Sonntag um 17:45 Uhr bei Sat.1.

Copyright © SAT.1 Jenny, "The Biggest Loser"-Kandidatin 2019

Copyright © SAT.1 "The Biggest Loser"-Teilnehmerin Melanie

Copyright © SAT.1 Julian, "The Biggest Loser"-Kandidat 2019

Copyright © SAT.1 "The Biggest Loser"-Kandidat Ercan, Halbfinalist 2019

Copyright © SAT.1 Annika, "The Biggest Loser"-Halbfinalistin 2019

Copyright © SAT.1 "The Biggest Loser"-Kandidat Michael, Halbfinalist 2019

