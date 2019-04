Der Stachel scheint noch immer tief zu sitzen! Erst vor wenigen Wochen hatte Khloe Kardashian (34) erneut einen Fremdgehskandal ihres jetzigen Ex-Freundes Tristan Thompson (28) verkraften müssen. Der Basketballer hatte sie ausgerechnet mit Jordyn Woods (21) – der ehemaligen BFF von Halbschwester Kylie Jenner (21) – betrogen. Offenbar scheint der Vertrauensbruch Khloe noch immer mitzunehmen. Sie meldete sich jetzt mit einem kryptischen Post zu Wort: Schießt sie hier gegen Tristan?

In ihrer Instagram-Story teilte die Single-Mutter einen Spruch, mit dem sie indirekt zum Schlag gegen ihren Verflossenen ausgeholt haben könnte. "Du wirst immer Liebe finden, die austrocknet, wenn du Leute datest, die du erziehen musst", teilte Khloe ihre Gedanken mit ihrer Community. Ob es sich dabei allerdings wirklich um einen Diss gegen ihren Ex handelte, behielt die 34-Jährige für sich. Es wäre nicht das erste Mal, dass Khloe im Netz in ihr Seelenleben blicken lässt. Kurz nach der Trennung postete sie diesen Spruch: "Vielleicht halten wir zu lange an Menschen fest, die uns nicht verdient haben, weil wir ein viel größeres Herz haben als sie selbst."

Eine Sache soll Khloe aber noch mehr belasten als die Trennung und der Betrug: Tristan soll angeblich keinen Kontakt mehr mit der gemeinsamen Tochter True Thompson (1) suchen. Ein People-Insider verriet, dass sie aber trotz allem versuche, ihn beim ersten Geburtstag der Kleinen zu involvieren – auch, wenn sie und ihre Familie noch immer wütend auf ihn seien.

Getty Images Khloe Kardashian im Februar 2019

Getty Images Khloe Kardashian 2017 in New York

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und Tristan Thompson mit Töchterchen True

