Wie geht es Selena Gomez (26)? Diese Frage dürften sich Fans der Schauspielerin in letzter Zeit des Öfteren gestellt haben. Immerhin liegt das letzte virtuelle Lebenszeichen der Musikerin bereits drei Monate zurück. Nach zahlreichen besorgniserregenden Schlagzeilen ließ sie ihre Follower zuletzt am 24. September mit einem Social-Media-Post an ihrem Leben teilhaben. Darin verkündete sie jedoch gleichzeitig ihre noch weiter andauernde Netz-Auszeit. Wie es mittlerweile um sie und ihre Gesundheit steht, plauderte nun ein Insider aus!

Gegenüber Hollywood Life gab ein Bekannter der 26-Jährigen nun zu verstehen: Nach einigen gesundheitlichen Tiefpunkten befindet sie sich mittlerweile in einem besseren Zustand. "Nachdem sie vor drei Monaten mit Absicht aus der Öffentlichkeit verschwunden ist, fühlt sich Selena nun viel besser", erklärte der Insider. Angeblich habe Sel in stressigen Zeiten schon mehrmals eine Pause von den sozialen Medien eingelegt – danach habe sie sich stets besser gefühlt.

Zuletzt habe sich Selena allerdings nicht nur wegen ihrer Gesundheit unwohl gefühlt. "Alles, was so schnell zwischen Justin (24) und Hailey (22) passiert ist, hat ihr Leben noch schwieriger gemacht. Sie war es leid, dass Leute sie ständig gefragt haben, wie sie damit zurechtkommt", meinte die Quelle weiter.

Getty Images Selena Gomez, Musikerin

Instagram / selenagomez Selena Gomez' letzter Instagram-Post vom 24. September 2018

Getty Images Selena Gomes in Utah

