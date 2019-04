Ist die Beziehung von Salvatore Vassallo und Christina Dimitriou nach dem großen Temptation Island-Finale am Ende? Schon seit der ersten Folge hatte die Blondine damit zu kämpfen gehabt, dass ihr Freund ohne Hemmungen mit den Single-Damen geflirtet hatte. Doch als die Dortmunderin beim letzten Lagerfeuer Salvas Szenen mit dem Model Anastasiya Avilova (30) zu sehen bekam, rastete sie verständlicherweise komplett aus. Aber hat sie dem Muckimann am Ende der Sendung wirklich den Laufpass gegeben?

Als Christina erfuhr, dass Salva doch tatsächlich Anastasiya im Bus geküsst und berührt hatte, flossen bei beiden die Tränen. Die 27-Jährige konnte es einfach nicht fassen, wie sich der Tattoo-Fan auf so eine "verf*ckte N*tte" hatte einlassen können. Der Glatzkopf rechtfertigte sein untreues Verhalten abseits der Kameras so: "Ich habe mir gedacht, dieses Mädchen ist so selbstsicher, dass die mich knackt, dass ich die erst einmal heiß machen wollte und sie dann wie eine heiße Kartoffel fallen gelassen habe."

Doch trotz des Versuchs, die ganze Sache wieder geradezubiegen, bleibt Christina dabei: Für sie ist Salvas Verhalten Fremdgehen. Aber die Verkäuferin ist sich trotz allem nicht sicher, ob sie sich von ihrem Partner trennen soll. "Klar würde ich gerne mit ihm zusammenbleiben, aber er muss sich ändern. Ich möchte, dass du daraus lernst. Du hast sie geküsst, das gehört sich nicht", stellte sie klar. Wie es heute bei den beiden aussieht, bleibt vorerst ein Geheimnis.

TVNOW / Sergio del Amo Christina, vergebene "Temptation Island"-Kandidatin

TVNOW Salvatore und Anastasiya bei ihrem Temptation-Date

TVNOW / Sergio del Amo Christina Dimitriou und Salvatore Vassallo, Reality-Kandidaten

