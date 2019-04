Liegt da etwa Romantik in der Luft? Zach Braff (44), der durch seine Rolle als J.D. in der Kultserie Scrubs berühmt wurde, hat mit seinem Boy-Charme bereits die Herzen vieler schöner Frauen erobert: Shiri Appleby (40), Mandy Moore (35), Taylor Bagley und Janell Shirtcliff sollen den ewig Junggebliebenen bereits gedatet haben. Jetzt wurde Zach mit einer neuen Frau gesehen – und die ist 21 Jahre jünger!

Hand in Hand flanierte der 44-Jährige mit der britischen Schauspielerin Florence Pugh durch die Straßen von New York City, wie die Daily Mail berichtet. Florence mit einer süßen Denim-Latzhose und rosafarbener Sonnenbrille, Zach im lässigen Outfit mit gelbem Shirt und Jeans. Bedeutet das etwa, dass der Regisseur wieder vergeben ist? Zumindest haben die beiden gerade für einen Kurzfilm miteinander gearbeitet – Zach hinter der Kamera, Florence als Darstellerin davor. Aus diesem Grund postete der "Scrubs"-Star auch wunderschöne Bilder von Florence bei der Kostümanprobe auf seinem Instagram-Account. Eine offizielle Bestätigung gibt es aber nicht.

Apropos Instagram: Erst vor Kurzem zeigte Florence auf ihrem Account zwei supersüße Polaroids von sich mit Wuscheldutt und schwarzem Bikinioberteil. Und gleich darunter kommentierte Zach: "Hässlich (in der Gegenteil-Welt)." Und auch ein neues gemeinsames Projekt steht laut Collider an: Bei Zachs nächstem Film "The Secret Ingredients of Rocket Cola" sollen die beiden offenbar wieder miteinander arbeiten.

Joker / SplashNews.com Florence Pugh und Zach Braff

Joker / SplashNews.com Florence Pugh und Zach Braff im April 2019

Instagram / florencepugh Instagram-Post von Florence Pugh

